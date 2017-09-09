رد خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمة بالقصيم على منتقديه لتطرقه في خطبة الجمعة أمس لتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2018 بروسيا، مبيناً أن هذا يعد إنجازاً للوطن، ومن نعم الله على المملكة.
وقال الخطيب محمد الحربي أنه لم يركز على تأهل المنتخب، وإنما أشاد بذلك في سياق الخطبة التي كان موضوعها “نعم الله على بلاد الحرمين”، وتطرق خلالها لعدة محاور من ضمنها نجاح الحج، واختتمها بتأهل المنتخب.
وأوضح أن حب الوطن من الإيمان ووطني بعد ديني هو فوق رأسي في كل شيء، وأتمنى له الفوز في كل شيء، مستنكراً وفقاً لصحيفة “عين اليوم” تركيز البعض على جزئية المنتخب وتجاهل بقية الخطبة.
وأبان أن البعض يسعون لإثارة البلبلة في المجتمع من خلال تناول موضوعات وطرحها على نحو غير سليم، لافتاً إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم طلب منه تسليم نسخة من الخطبة.
وأضاف أنه سبق وتعرض لموقف مماثل قبل نحو أربعة أعوام بعدما تحدث في إحدى الخطب عن اليوم الوطني، وتم استدعاؤه من قبل الشؤون الإسلامية بالقصيم، وأحيل للإمارة التي أشادت بالخطبة بعد الاطلاع عليها كاملة.
يذكر أن بعض المصلين بالجامع كانوا قد اعترضوا على تناول الخطيب لانتصار المنتخب، مشيرين إلى أن الخطب يجب أن تركز على الوعظ والإرشاد، ولا تتجاوز ذلك لموضوعات أخرى.
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