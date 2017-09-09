ذكرت مصادر أن الجهات المختصة أقرت بيع اسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، وإنشاء مرافق خاصة بغاز البترول السائل وتوزيعه، ابتداءً من مارس القادم.
وأوضحت المصادر أن هيئة الكهرباء ستمنح التراخيص اللازمة للأشخاص الاعتباريين، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وأشارت إلى أن إدارة هيئة الكهرباء ستقترح المقابل المالي، الذي سيدفعه المستهلك للمرخص له، مقابل التكاليف التشغيلية والرأسمالية وهامش الربح، مضافاً إليها سعر الغاز المعتمد. وفق “أخبار 24”.
ونوهت المصادر إلى أن توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، سيقتصر على المناطق التي لا يوجد بها شبكة توزيع غاز جاف، بما لا يتجاوز الكمية اليومية المحددة لكل مستهلك.
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