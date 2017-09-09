يشهد العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، 3 مستجدات على الميدان التعليمي؛ تشمل إقرار رياضة البنات وحصة النشاط، إلى جانب إلغاء إجازتي منتصف الفصلين.
فيما يعود المعلمون والإداريون غداً الأحد إلى مدارسهم استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 1439هـ، بعد تمتعهم بإجازة سنوية امتدت لأكثر من 3 أشهر، شاملة إجازات رمضان وعيدي الفطر والأضحى.
ويبدأ العام الدراسي الجديد، بعد إقرار مجلس الوزراء للتقويم الدراسي للأعوام الخمسة المقبلة، الذي بيّن إلغاء إجازات الأسابيع الفاصلة وسط الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتكون نهاية العام الدراسي أواخر شهر شعبان، قبل بدء شهر رمضان، فيما يتخلل العام الدراسي أسبوع إجازة، ما بين الفصلين الدراسيين.
فيما ينتظر أن تبدأ وزارة التعليم تطبيق مشروعها الجديد، الخاص بالرياضة البدنية بمدارس البنات، بعد أن خصصت لها 160 وظيفة تعليمية؛ حيث ينطلق المشروع بـ7 إدارات تعليمية، تصدرت إدارة تعليم الرياض الاحتياج فيها بواقع 50 معلمة، تلتها إدارات المنطقة الشرقية ومحافظة جدة بواقع 30 معلمة، ثم إدارتا عسير ومكة المكرمة بواقع 15 معلمة، وأخيراً إدارتا تبوك وجازان بواقع 10 معلمات. وفق “أخبار 24”.
كما اعتمدت الوزارة مؤخراً زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يومياً، وإدراج 4 حصص للنشاط أسبوعياً، بواقع 60 دقيقة للحصة، على أن تكون في منتصف اليوم الدراسي.
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