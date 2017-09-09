أكدت باحثة اجتماعية ازدياد حالات الزواج الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وتوجه عدد من المقبلين على الزواج إلى تقليص مظاهره المكلفة، لافتة إلى أن ازدياد تلك الحالات، لا يعني عدم مواجهتها للرفض الاجتماعي.
وذكرت الباحثة سلوى العميري، بحسب صحيفة “الوطن”، أن ثمة عدة أسباب ستدعم التوجه الجديد في تقليص نفقات حفلات الزواج، وتؤدي إلى أن تحظى بالقبول الاجتماعي في نهاية المطاف، ومنها وجود وعي اقتصادي عند الشباب المقبلين على الزواج، حيث يرسمون مخططاً مالياً لحياتهم بما يتناسب مع إمكاناتهم، إلى جانب كثرة الانتقادات التي واجهت مصاريف الزواج من قبل قادة الرأي في المجتمع.
وأشارت إلى أن من بين الأسباب الأخرى المحفزة لتقليص نفقات الزواج، اطلاع الجيل الشاب على ثقافات المجتمعات والشعوب الأخرى وعاداتها البسيطة في حفلات الزواج، وتغير العلاقات الاجتماعية الواسعة، والتنبه إلى تأثير مصروفات حفلات الزواج على الحياة الأسرية للزوجين حتى فترة زمنية طويلة.
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