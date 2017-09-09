ابتكرت خريجة من قسم الأحياء بجامعة جازان، فكرة جديدة لكسر حاجز البطالة عبر تحويل منزلها في محافظة أبوعريش إلى مطعم لبيع المأكولات الشعبية المختلفة، لتنجح في زيادة الدخل الخاص بأسرتها.
وقالت الخريجة وتدعى سمية جنيد وفقاً لـ”الوطن”، إنها حاولت الحصول على وظيفة منذ تخرجها دون جدوى، ما دفعها للبحث عن أفكار جديدة لتحسين دخل الأسرة، لافتةً إلى أن مشروعها حقق نجاحاً كبيراً بعد زيادة الإقبال عليه.
وأشارت إلى أنها تحضر كل الأطعمة الشعبية بمساعدة بعض صديقاتها، مبينةً أن دخلها اليومي من وراء الأكلات الشعبية التي تحضرها يتراوح بين 150 إلى 200 ريال، مُطالبة الجهات المختصة بدعمها خلال الفترة المقبلة.
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