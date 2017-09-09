تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.
وأكد الجانبان على ضرورة التزام جميع الدول بالالتزامات التي تعهدت بها في قمة الرياض الرامية إلى هزيمة الإرهاب وتمويله ومكافحة الفكر المتطرف.
كما شددا على ضرورة تعزيز أمن المنطقة وعلى خطورة النظام الإيراني.
وتناول ولي العهد والرئيس الأمريكي خلال الاتصال عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الصديقين.
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