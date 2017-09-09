رصد مقطع مصور متداول، استخدام أجهزة تصدر منها أصوات للطيور لاصطيادها في أحد المتنزهات العامة في عرعر، فيما تفاعلت الهيئة السعودية للحياة الفطرية مع الفيديو.
وأظهر المقطع، الذي تم توثيقه أمام أحد المتنزهات العامة بعرعر، قيام أحدهم باستخدام جهاز خاص يُصدر أصواتاً للطيور بهدف جذبها ومن ثم اصطيادها.
من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني محمد علي تطواني، معلقاً على المقطع المتداول، أن الصيد داخل المدن ممنوع نظاماً، مشيراً إلى أن أجهزة جذب الطيور يُمنع استيرادها وبيعها واستخدامها.
وفق “أخبار 24”.
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