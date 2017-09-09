علق الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، على التطورات الأخيرة التي صاحبت الاتصال الذي أجراه أمیر دولة قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، مع ولي العهد الأمیر محمد بن سلمان وطلب خلاله الجلوس على طاولة الحوار؛ لإنهاء الأزمة مع المملكة والإمارات والبحرين ومصر.
وقال عبدالله آل ثاني في تدوينة عبر حسابه بـ”تويتر”: “سعدت بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة وحزنت لما آلت إليه الأمور”. وفق “أخبار 24”.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة قد أعلن عن تعطیل المملكة أي حوار أو تواصل مع السلطة القطرية لحین صدور موقف علني منها بشأن التحريف الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا” حول فحوى الاتصال الھاتفي الذي جرى أمس (الجمعة)، بین ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان وأمیر دولة قطر تمیم بن حمد آل ثاني.
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