تطوع شاب في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، بتوزيع قوارير المياه الباردة على المتنزهين والمارة بالقرب من شارع الكورنيش.
وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف ملأ الشاب صندوق سيارته (جمس سييرا) بعبوات المياه الموضوعة فوق كميات من الثلج ليحافظ على برودتها.
كما أوضحت الصور مبادرة عدد من الأطفال لمساعدة الشاب في توزيع المياه على المتواجدين في الموقع، حيث بدا أحدهم وهو يحمل استطاعته من العبوات ويوزعها على عمال كانوا يجلسون بمحاذاة الشاطئ.
وفق “أخبار 24”.
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