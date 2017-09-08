تناول خطيب أحد جوامع منطقة القصيم، في خطبة الجمعة اليوم، موضوع انتصار المنتخب السعودي على منتخب اليابان وتأهله لكأس العالم روسيا 2018.
وأشاد الإمام محمد الحربي خطيب الجامع الشمالي بمركز الديلمة بانتصار المنتخب، بعدما تضمنت خطبته كذلك حديثا عن نجاح المملكة في تنظيم موسم حج هذا العام.
واعترض بعض المصلين في الجامع على تناول الخطيب لانتصار الأخضر خلال خطبة الجمعة، مؤكدين، بحسب “عاجل”، أن موضوع الخطبة يجب أن يقتصر على الوعظ والنصيحة ولا يتجاوزهما إلى مواضيع أخرى.
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