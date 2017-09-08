تكفلت ادارة نادي الشعلة بالخرج بتسيير عدد من الحافلات لنقل الجماهير من محافظة الخرج لمؤازرة نادي الهلال في لقائه القادم أمام العين الإماراتي ضمن الدور الربع النهائي من دوري أبطال أسيا على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
هذا وقد ذكر رئيس نادي الشعلة الأستاذ فهد الطفيل أن الإدارة ستبدأ من يوم السبت القادم بتسجيل وحصر الأعداد بمكتب سكرتير النادي وسيتم خلالها تأمين عدد الحافلات التي ستنقل الجماهير .
وذكر الطفيل أن ماقدم هو أقل مؤازرة للأندية السعودية لتمثيل البلد متمنياً التوفيق لجميع الأندية السعودية .
واختتم الطفيل حديثه بالشكر الخاص للعضو الداعم والدائم والذهبي لشعلة الخرج الذي وقف مع النادي وقدم الكثير وبمشيئة الله سوف يترجم هذا الدعم بالصعود لدوري جميل .
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