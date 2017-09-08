من المنتظر أن ترفع إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي شكوى رسمية ضد أحد الإعلاميين ظهر في أحد البرامج الفضائية الرياضية واتهم فيها حساب نادي النصر الرسمي بضرب اللحمة الوطنية والطعن في وحدة الصفوف السعودية بسبب التغريدة التي أشاد فيها حساب النادي بما قدمه المهاجم الدولي النصراوي بصفوف المنتخب محمد السهلاوي من عطاء مع المنتخب الأول تّوجه بالحصول على لقب هداف التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قارة آسيا بـ16 هدفا ساهمت بفضل الله مع جهود زملائه في وصول المنتخب السعودي إلى مونديال كأس العالم القادم بروسيا 2018. وفق “عكاظ”.
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النصر يشكو إعلامياً اتهمه بـ«ضرب اللحمة الوطنية»
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