أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الجمعة)، عن استدعاء 1032 مركبة “مازيراتي” موديلات 2014 – 2017 بسبب خلل في التمديدات الكهربائية لمقعد السائق، قد يسبب تماسا كهربائيا ونشوب حريق بالمركبة.
وتتنوع المركبات المستدعاة ما بين طراز Levante 2016- 2017، ويشمل 129 مركبة وطراز Quattroporte 2014- 2017 ويشمل 499 مركبة وطراز Ghibli 2014- 2017.
كما أوصت الوزارة بضرورة تواصل ملاك السيارات مع الوكيل (شركة تقنية السيارات السريعة)؛ لإجراء الإصلاحات مجانًا.
وفق “أخبار 24”.
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