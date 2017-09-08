حذّرت الجمارك المسافرين القادمين للمملكة من حمل أيّ أمتعة أو حقائب أو رسائل لا تخصهم بهدف مساعدة الآخرين على نقلها، وذلك لأنها قد تحتوي على مواد خطرة أو ممنوعة تعرّضهم وتعرّض الآخرين للخطر، أو تضعهم تحت المساءلة.
ودعت الجمارك المسافرين لعدم الانشغال بإجراءات السفر عن مراقبة أمتعتهم الشخصية، وعدم ترك الأمتعة بمفردها بأيّ حال من الأحوال داخل المطارات أو المنافذ.
وشددت على ضرورة إفصاح المسافرين القادمين أو المغادرين عن أيّ مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول، أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على ستين ألف ريال، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتعبئة نموذج الإقرار “الإفصاح” الخاص بذلك؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الجمارك أنّ الأمتعة الشخصية والهدايا معفاة من الرسوم الجمركية، بشرط ألا تزيد قيمتها على 3000 ريال أو ما يعادلها، وأن تكون الأمتعة ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا تكون المستوردات من السلع الممنوعة، أو المقيّدة وفقًا لنظام الجمارك الموحد.
وأوضحت أن عدد السجائر المعفاة من الضريبة الانتقائية هو 200 سيجارة فقط لكل مسافر للاستخدام الشخصي.
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