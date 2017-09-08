كشفت مصادر أن شركة آبل تعاني من خلل في عملية إنتاج هاتفها الجديد “آيفون 8″، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان في 12 سبتمبر الحالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات الطويلة وتأخير عملية الشحن عند بدء طلب الجهاز في وقت لاحق من هذا الشهر من قبل العملاء.
وأوضحت، وفقا لـ”وول ستريت جورنال”، أن الشركة تواجه صعوبة في محاولتها تضمين أجهزة استشعار بصمات الأصابع الخاصة بميزة معرف اللمس Touch ID في شاشة الهاتف الجديد.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم تزويد هاتف واحد على الأقل من الهواتف الجديدة، التي تنوي شركة آبل الإعلان عنها ضمن الحدث الخاص بها، بشاشة من نوع OLED، وهي شاشات عرض ذات نوعية تسمح للهواتف بالحصول على شاشات منحنية الأطراف مثل هواتف شركة سامسونج من فئة جالاكسي.
وأبانت أن ميزة معرف اللمس لن تكون جزءا من جهاز آيفون الجديد الذي جرت إعادة تصميمه، وذلك بعد ظهور العديد من الشائعات حول إمكانية قيام شركة آبل بالتخلص من جهاز استشعار بصمات الأصابع، الذي ظهر لأول مرة على الهواتف الذكية في عام 2013، بحيث أنه لن يتم تضمين الماسح الضوئي لبصمات الأصابع.
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