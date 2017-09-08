أعادت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الجمعة، نشر خطاب كان قد وجهه رئيسها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز لأمين عام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة منذ أكثر من 7 سنوات.
نص الخطاب الموجه بتاريخ 26/ 11 /1431هــ على أن المملكة لا تعتبر الحج والعمرة نشاطًا سياحيًا؛ فهي موطن الحرمين الشريفين ويفِد إليها ملايين المسلمين لأداء الحج والعمرة كل عام، حيث توفر لهم المملكة جميع الخدمات والتسهيلات تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف أن الهيئة كممثل للمملكة دائمة الحرص على عدم اعتبار الشعيرتين نشاطين سياحيين، مؤكدًا على أنه من غير المسموح استخدام مصطلحات السياحة الدينية عند رصد ونشر المعلومات والبيانات السياحية، كما أن جميع الأنشطة ذات العلاقة بالحجاج والمعتمرين تقوم بها جهات أخرى تابعة لجميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص بكفاءةٍ عاليةٍ. وفق “أخبار 24”.
ووفقًا للخطاب المذكور فإن رئيس هيئة السياحة شدد على أن تتولى المنظمة كراعٍ أول لقطاع السياحة في العالم توجيه المختصين بمراعاة ذلك والتأكد من أن البيانات الواردة من هيئة السياحة تتعلق بأداء القطاع السياحي.
وأكد رئيس الهيئة في خطابه مرارًا على أن المملكة التي توفر منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج والمعتمرين لا تعتبر خدمة الحرمين مِنة منها؛ فهي لا تشكل عبئًا على الدولة، وهي تقوم بذلك من باب واجبها الديني تجاه الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين.
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