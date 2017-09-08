وقع وزير الخارجية عادل الجبير مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا مذكرة تعاون مدتها خمس سنوات بشأن تسهيل منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة متعددة السفارات.
ونصت مذكرة التعاون على أن تكون مدة تأشيرة الدخول للزيارة 3 سنوات على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوماً، وأن تكون جوازات سفر الراغبين في الحصول عليها صالحة وسارية المفعول.
كما تضمنت المذكرة أن يكون رسم التأشيرة مبلغ 190 ريالا سعوديا للجانب السعودي و6000 ين ياباني للجانب الياباني وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يلتزم حامل التأشيرة باحترام القوانين الوطنية والأنظمة والتقاليد لدى الجانب المضيف طوال مدة إقامته. وفق “أخبار 24”.
وشددت المذكرة على ألا يُسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بمزاولة أي عمل خلال مدة الزيارة، مع حفظ حق كل من المملكة واليابان في رفض دخول أي شخص لا يُرغب فيه من مواطني البلد الآخر أو تقليل مدة تأشيرته أو إنهاء إقامته.
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