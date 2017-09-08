أصدرت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الجمعة، توضيحا حول سبب انقطاع الخدمة الكهربائية عن ملعب مباراة نادي أحد أمام الفتح في الدور الـ 16 لكأس ولي العهد في المدينة المنورة.
وأوضحت أن سبب انقطاع الكهرباء عن ملعب نادي أحد مساء أمس الخميس ناتج عن عطل في الشبكة الداخلية للملعب.
وأضافت الشركة أنه في أثناء مجريات المباراة حدث عطلٌ في الشبكة الداخلية الخاصّة لملعب نادي أحد الرياضي، تسبّب في حدوث انقطاع لمدة لا تتجاوز دقيقة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة سلامة الشبكة الرئيسية المغذية لملعب المباراة، مشيرة إلى إنها لم تتلقَ أيّ بلاغ يفيد بحدوث انقطاعات.
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