تعلن جمعية جذا لذوي الإعاقة الخيرية بالخرج عن مواعيد المقابلات للوظائف التي تم طرحها مسبقاً للعمل في مركز جذا لذوي الإعاقة علماً بأن موعد المقابلات يومي الثلاثاء و الأربعاء ٢١- ٢٢ / ١٢ / ١٤٣٨ ه في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بحي العزيزية بالخرج الموضح وصفه في آخر الصفحة الرئيسة في موقع الجمعية وتبدأ المقابلات من الساعة ٨:٣٠ صباحاً وحتى ١١:٣٠
والأسماء المرشحة للمقابلات يوم الثلاثاء ٢١ / ١٢ هي :
والأسماء المرشحة للمقابلات يوم الأربعاء ٢٢ / ١٢ هي :
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