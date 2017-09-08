قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية، العقيد عويد مهدي، إن مركز شرطة الفيصلية بمدينة عرعر تلقى بلاغًا، أمس (الخميس)، من أحد المواطنين يفيد بعثوره على راعي أغنام معلقًا من رقبته في خيمةٍ مجاورةٍ.
وانتقلت وحدات المركز إلى موقع البلاغ على طريق العويصي شمال مدينة عرعر لمعاينة الحادث، وتبين لها بعد المعاينة وجود وافد ثلاثيني يعمل في رعي الأغنام معلقًا من رقبته وملفوفا بحبل تم تثبيته بعمود الخيمة الأفقي وقد فارق الحياة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف العقيد مهدي أن ملف القضية تمت إحالته لجهة الاختصاص فور الانتهاء من الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية للحادث.
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