قامت إدارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحية بعمل حملة مكثفة استمرت لمدة 3 أيام على المحلات المتعلقه بالصحه العامه على الطرق السريعه طريق حرض وطريق الرياض والمنتزهات من مطاعم وبوفيهات ومراكز غذائية ومحلات الكوفي شوب ، وتم خلالها مصادرة كميات من المواد الغذائيه الغير صالحه للاستهلاك الآدمي وأدوات غير صالحه للإستعمال وأخرى تالفه وأطعمه مجهزه من اليوم السابق وكذلك تداول مواد غذائيه بطريقه غير صحيه وتم اغلاق عدد 7 محلات من المطاعم والبوفيهات والتموينات الغذائيه الى ان يتم تعديل وضعها وتنفيذ المطلوب منها وتحسين تجهيزاتها وتطبيق الاشتراطات البلدية إصافة إلى تطبيق الغرامة بحدها الأعلى على ماتم إغلاقه وكذلك المحلات المخالفة .
هذا وبين رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري أن الحملات ستكون مكثفة داخل المحافظه وعلى جميع الطرق السريعه وتطبيق الأنظمة والأشتراطات البلدية المتبعه ، ودعى المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ البلدية عن المخالفات الصحية عبر الرقم الموحد 940 والحساب الرسمي بالتويتر kharjmun1
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