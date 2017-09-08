اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
قال المتحدث الرسمي بوزارة التعليم، مبارك العصيمي إن جميع المعلمين بما فيهم معلمو الأندية الصيفية سيعودون لعملهم الأحد القادم الموافق 19 ذي الحجة.
وأوضح العصيمي أنهم سيعودون استعداداً للعام الدراسي القادم وللإشراف على اختبارات الدور الثاني.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884946831.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج