زار سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، واختبر بنفسه بعض المقاتلات التي تعتزم شركة بوينج تزويد القوات الجوية السعودية بها.
وتفقد الأمير خالد خلال زيارته لمقر الشركة في ولاية ميسوري، مراحل تصنيع 84 مقاتلة من طراز (إف-15 إس آي) سيتم تزويد المملكة بها، كما التقى القيادات في الشركة التي ترتبط مع المملكة بشراكة عمرها 70 عاماً، والتقى كذلك عدداً من الشباب السعودي المشاركين في برنامج تصنيع الطائرات.
واستمع الأمير خالد الذي كان يعمل طياراً بالقوات الجوية السعودية قبل تعيينه سفيراً للمملكة بواشنطن، لشرح حول الخصائص التي أضيفت للمقاتلات الجديدة، كما اختبر بنفسه بعض التجهيزات الداخلية لقمرة القيادة.
وفق “أخبار 24”.
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