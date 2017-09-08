استغرب والد الطفلة “شموخ” التي هاجمها نمر خلال إحدى الفعاليات بسكاكا، إفراج السلطات عن مدرب النمر والمعنيين في الحادثة قبل الفصل في القضية.
وقال ياسر السويلم إنه راجع هيئة التحقيق والادعاء العام لمتابعة القضية لكنه فوجئ بأنه تم الإفراج عن المدرب والمسؤولين بكفالة، مبيناً طبقاً لصحيفة “عكاظ” أن الحيوانات المفترسة أعيدت لمعرض الصناعات الوطنية داخل أقفاص حديدية.
وأوضح أنه بصدد رفع خطاب لأمير المنطقة حول الواقعة والمتسببين فيها، مؤكداً ثقته بأن الأمير سينصف قضيتهم.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر مهاجمة النمر للطفلة البالغة من العمر 4 سنوات خلال عرض للحيوانات في نوفمبر الماضي بسكاكا بالجوف، فيما علق أحد المنظمين للمعرض بأن الطفلة هي ابنة المدرب، وأن الأمر كان بقصد الإثارة والتشويق، وهو ما دعا والد الطفلة لتقديم بلاغ ضد المدرب ومنظمي المهرجان لعدم ذكرهم الحقيقة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج