وافقت وزارة المالية على فتح حسابات بنكية لكل مدرسة من مدارس البنين والبنات، استجابة لطلب وزارة التعليم، ليتم تخصيصها للنفقات التشغيلية للمدارس، وإصدار بطاقات تتيح إجراء عمليات الشراء عبر نقاط البيع فقط.
ووجه الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، بحسب صحيفة “المدينة”، إدارات التعليم بالعمل على التنسيق مع البنوك، وتزويدها بأسماء المخولين بالسحب من هذه الحسابات والإيداع فيها، والبيانات اللازمة لاستكمال فتح الحسابات الفرعية للمدارس، واستلام بطاقات الصراف.
ونوه العيسى إلى ضرورة إثبات المبالغ المصروفة وتسجيلها كعهدة لدى قائد أو قائدة المدرسة، وألا تتم تغذية الحسابات الفرعية للمدارس إلا بموجب ما يقدم من مستندات تثبت صرف المبالغ المسبقة على الأغراض المخصصة لها.
يشار إلى أن النفقات التشغيلية للمدارس كانت تودع في الحسابات الشخصية لقادة وقائدات المدارس.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج