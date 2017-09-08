لقي شخص يرجح أنه مقيم أسيوي مصرعه إثر سقوطه من بناية سكنية بسوق مياس في محافظة القطيف، فيما رجحت مصادر أن الشخص المتوفى ألقى بنفسه من البناية بقصد الانتحار.
وبحسب الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، فإن الشرطة تلقت صباح أمس الخميس بلاغاً، يفيد بوجود جثة غارقة في الدماء بسوق مياس بالقطيف.
وأضاف الناطق، أن الشرطة باشرت الموقع، واتضح أن الجثة لمقيم لم تحدد جنسيته، ويرجح أنه من جنسية آسيوية، وأنه سقط من البناية التي عثر عليه بجوارها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الجثمان نقل للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، فيما تواصل الشرطة تحرياتها لتحديد هوية المتوفى.
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