يعود أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم الأحد المقبل 19 ذي الحجة بعد أن تمتعوا بإجازتهم التي امتدت لثلاثة أشهر و18 يوماً بدءاً من 29 شعبان للاستعداد للعام الدارسي الجديد وإعداد الخطط والجداول وتوزيع الحصص والأنصبة على المعلمين واستقبال الجدد منهم.
فيما سينتظم ما يقارب الستة ملايين طالب وطالبة على مقاعد الدراسة فعلياً بدءاً من الأحد بعد المقبل 26 ذي الحجة، منهم ٤٨٩٥٤٦٦ سعودياً، و١١٠٩٥٩٤ غير سعودي، و١٣١٢٩٧ من الجنسية السورية، و٤١٢٠٩ من الجالية البرماوية.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
الشكاوؤن و البكاوؤن ،،،، وساعة نشاط
مشعل الشهراني2317 0
حتى لا تفشل فعالياتنا …
د.هلال محمد العسكر1057 0
مدينة الموت… تشرنوبل
سعد الفريخ1953 0
حالات الطلاق والأسر المحتضرة
ياسر صالح البهيجان3332 0
إذا احتجت أن تتنازل فتنازل بوعي !
هنادي العتيبي8596 0
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
د.هلال محمد العسكر8855 0
نصف مليون “معلم ومعلمة” ينفضون غبار مدارسهم “الأحد” بعد 3 أشهر و18 يوم إجازة
نصف مليون “معلم ومعلمة” ينفضون غبار مدارسهم “الأحد” بعد 3 أشهر و18 يوم إجازة
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
يعود أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم الأحد المقبل 19 ذي الحجة بعد أن تمتعوا بإجازتهم التي امتدت لثلاثة أشهر و18 يوماً بدءاً من 29 شعبان للاستعداد للعام الدارسي الجديد وإعداد الخطط والجداول وتوزيع الحصص والأنصبة على المعلمين واستقبال الجدد منهم.
يعود أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارسهم الأحد المقبل 19 ذي الحجة بعد أن تمتعوا بإجازتهم التي امتدت لثلاثة أشهر و18 يوماً بدءاً من 29 شعبان للاستعداد للعام الدارسي الجديد وإعداد الخطط والجداول وتوزيع الحصص والأنصبة على المعلمين واستقبال الجدد منهم.
لا يوجد وسوم
0 1498
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884946807.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج