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نصف مليون “معلم ومعلمة” ينفضون غبار مدارسهم “الأحد” بعد 3 أشهر و18 يوم إجازة

المحتوى السابق المحتوى التالي إحدى الشقيقتين المختطفتين أول أيام العيد تخرج عن صمتها.. وتروي تفاصيل اختطافهما وسبب إطلاق سراحهما