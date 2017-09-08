أعلن عمر عبدالرحمن الشهير بعموري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، عن جاهزية فريقه لملاقاة الهلال يوم الإثنين المقبل، في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في الرياض.
وقال النجم الإماراتي عبر حساب العين الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “جماهير العين اللاعب رقم واحد في تشكيلة الزعيم وأتمنى وجودهم في جميع مباريات الفريق، واللاعبون ينتظرون منهم المساندة المثالية والدعم”.
وتابع عموري حديثه قائلًا، “إحراز لقب دوري أبطال آسيا مع الزعيم طموح شخصي بالنسبة لي وهدف أسعى لتحقيقه مع زملائي اللاعبين في نادي العين”. وفق “عاجل”.
وعن عدم مشاركته مع الأبيض الإماراتي قال “عموري”، “لست سعيدًا لعدم مشاركتي مع المنتخب أمام العراق والسعودية”.
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