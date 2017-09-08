وعد عضو شرف نادي النصر، أيمن عبدالله القاضي، بتكريم نجوم العالمي الدوليين الذين ساهموا في تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018، بعد الانتصار في المباراة الأخيرة على اليابان بهدف دون رد.
وحرص عضو شرف النصر على توجيه رسالة خاصة إلى مهاجم المنتخب محمد السهلاوي، والذي تعرض لبعض الانتقادات خلال الفترة الماضية؛ رغم أنه هداف المنتخب السعودي، وهداف التصفيات برصيد 16 هدفا.
وقال عضو شرف النصر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “مليون كفو نجم النجوم الكابتن محمد السهلاوي هداف تصفيات كاس العالم.. تستاهل يالخلوق وأقولك الشمس لا تحجب بغربال.. ربي يوفقك مع نجوم منتخبنا”. وفق “المواطن”.
هذا ويملك نادي النصر في صفوف المنتخب السعودي 3 لاعبين كان لهم دور كبير مع زملائهم في حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم 2018، وهم المدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط يحيى الشهري، والمهاجم محمد السهلاوي.
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