أعلن نادي النصر نقل لاعبه برونو أوفيني إلى المستشفى لإجراء الكشوفات الطبية بعد إصابة تعرض لها خلال ودية القادسية، والتي انتهت بفوز النصر 2-1
وذكر المركز الإعلامي لنادي النصر أن أوفيني تعرض لإصابة في الوجة من كرة مشتركة في المباراة.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت وجود كسر في عظمة الوجه، وسيخضع الجمعة لفحص نهائي لتحديد مدى حاجته للتدخل الجراحي. وفق “سبورت”.
يذكر أن مباراة النصر والقادسية الودية جاءت ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية بدوري جميل للمحترفين.
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