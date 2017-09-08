تعرض المهاجم السوري عمر السومة، محترف النادي الأهلي، إلى عدد كبير من الإساءات خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصريحاته التي شكر من خلالها بشار الأسد على دعمه للرياضة وللرياضيين.
وكان عمر السومة قد سجل هدف التعادل الغالي للمنتخب السوري في شباك المنتخب الإيراني، ضمن تصفيات كأس العالم 2018، حيث انتهى اللقاء 2 ـ 2 وتأهلت سوريا لمباراة الملحق أمام المنتخب الأسترالي.
ولاقت تصريحات عمر السومة استنكارًا كبيرًا بين عدد من المغردين والإعلاميين؛ بسبب شكره لبشار الأسد، وهو ما رد عليه مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي، ماجد الفهمي، حيث قال في تصريحات إذاعية: “سنقوم بمقاضاة كل من أساء لشخص عمر السومة وأخلاقياته”.
وأضاف عبر أثير إذاعة ufm: “تقدمنا بشكاوى ضد عدد من الإعلاميين الذين أساءوا إلى عمر السومة لكن الإجراءات في مثل هذا الأمر تأخذ فترة طويلة”. وفق “المواطن”.
وفي سياق آخر، كشف الفهمي أن المفاوضات مع الخطوط السعودية بدأت بعد الموقف الوطني للنادي الأهلي بترك الراعي السابق، مؤكدا أنه استثمار وليس تعويضًا.
واختتم بقوله: “اتفاق الأهلي مع الخطوط السعودية تم كراع رسمي وليس معلنًا للنادي فقط، أي رعاية كاملة وليس فقط إعلانًا على قميص النادي”.
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