رفض المدرب الأورغوياني دانييل كارينيو جدولة مستحقاته المالية مع نادي النصر الذي قاده لتحقيق لقب الدوري السعودي عام 2014 بعد غياب طويل.
وكشفت مصادر “عين اليوم” أن كارينيو طلب استلام مستحقاته المالية برفقة مساعديه والبالغة 7 ملايين ريال دفعة واحدة دون القيام بجدولة مالية تزامن مع تقديمه لشكوى في الاتحادين الآسيوي – المحلي هو ما قد يعيق النصر من الحصول على الرخصة الآسيوية.
ويشترط الاتحاد الآسيوي على الراغبين في المشاركة بدوري أبطال آسيا تلبية 5 عناصر منها تقديم وثائق تثبت سلامة موقف النادي من الناحية المالية وتسديده كافة المستحقات والرواتب بجانب طلبات اخرى مثل البنية التحتية والقانونية والرياضية والإدارية.
وتستقبل لجنة التراخيص الآسيوية كافة الطلبات بما فيها موازنة النادي حتى 31-6-2017 بشرط خلوها من الديون أو إجبار النادي على جدولة مستحقاته مع المشتكي في حال صدور حكم قضائي.
ويستطيع النصر الاتفاق مع مدربه اللاتيني السابق حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري فيما سيتم إغلاق الملف المالي بشأن الحصول على الرخصة، في أواخر سبتمبر الجاري على أن يتم الإعلان عن الأندية المستحقة الرخصة في الـ15 من أكتوبر المقبل.
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