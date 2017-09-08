أصدرت المملكة والإمارات والبحرين ومصر بياناً مشتركاً للتعليق على التصريحات التي أطلقها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن استعداد دولة قطر للحوار وتنفيذ المطالب الـ13، حيث أكد البيان أن الحوار مع قطر حول تنفيذ المطالب المُقدمة إليها يجب ألا يسبقه أي شروط.
وأبدت الدول الأربع أسفها على التصريحات التي أطلقها أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري، مشددةً على أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافاً خليجيا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شانها الداخلي، ما جعلها تخشى من عواقب ذلك خصوصاً مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات، واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الدول الأربع أن تصريحات وزير الخارجية القطري بعد تصريح أمير الكويت تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، لافتةً إلى أن وضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول.
وثمنت الدول الأربع، موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تأكيده الحازم على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم رغبته بحل الأزمة ما لم يتحقق ذلك.
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