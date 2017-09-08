حذرت سفارة المملكة في المكسيك، السعوديين المقيمين هناك والزائرين من التواجد في عدة مناطق؛ بسبب انحراف إعصار كاتيا، لافتةً إلى أن هناك احتمالية عالية لانحراف الإعصار عن مساره المتوقع خلال 48 ساعة وضرب السواحل الشرقية للمكسيك بسرعة تتجاوز 65 كيلومتراً في الساعة، خاصةً مدينة تامبيكو.
وبيّنت السفارة أن هناك احتمالية أخرى بزيادة سرعة الإعصار بشكل كبير غداً (السبت) وتحول مساره ليصل إلى سواحل الجنوب الشرقي وتحديداً ولايات تكسوبان ولاجونا فيردي وفيراكروز.
ودعت كل المواطنين السعوديين في تلك المناطق إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وعدم المخاطرة بالقيادة والخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تنفيذ توجيهات السلطات المحلية والجهات الأمنية في المنطقة واتباع تعليمات السلامة التي تصدر من قبلها. وفق “أخبار 24”.
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