عثر مواطن على جثة رجل خمسيني مُتعفنة في اتجاه طريق (القصب ـ الرياض)، بعدما علقت سيارته قبل أيام في أرض طينية بمنطقة سبخة القصب في محافظة شقراء.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بعثوره على سيارة من نوع “هونداي” عالقة في الأرض الطينية بالقرب من مملحة القصب وبجوارها جثة رجل متعفنة، حيث قامت الجهات المعنية بمساعدة الدفاع المدني في انتشال جثمان المتوفي والسيارة من الموقع.
وذكرت مصادر أن الجثمان يعود لمواطن يبلغ من العمر 55 عاماً ويسكن في مدينة الرياض، لافتةً إلى أنه استأجر السيارة قبل الحادث بيومين من إحدى الشركات للذهاب إلى إحدى زوجاته، لكنه فوجئ خلال سيره بها بنشوبها في الطين ليضطر بعدها للنزول منها والسير نحو 500 متر بحثاً عن مساعد أو منقذ دون جدوى، ليعود مجدداً إلى السيارة ويتوفى بجوارها.
وكشفت التحقيقات الأولية أنه توفي قبل يومين أو ثلاثة، إلا أن أقاربه لم ينتبهوا لوفاته لأن لديه أكثر من بيت، وتوقع كل بيت أنه في البيت الآخر.
بدورها خاطبت إدارة الدفاع المدني، بلدية القصب بوضع حل لخطورة سبخة القصب عبر زرع سياج حولها وعمل لوحات إرشادية لتوعية قائدي المركبات بخطورتها.
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