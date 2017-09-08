أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن سبب نفوق الإبل في محافظتي الخفجي وحفر الباطن في المنطقة الشرقية، يعود إلى تناولها أعلافاً تحتوي على مادة دوائية.
وأوضح وكيل الوزارة الدكتور حمد البطشان، أن الوزارة تابعت حالات النفوق فور ظهورها، وأخذت عينات من جميع المواد الموجودة في مواقع النفوق، إضافة إلى عينات من الحيوانات النافقة والأخرى الحية في جميع المواقع المصابة.
وأشار البطشان إلى أن العينات أرسلت إلى مختبر التشخيص البيطري ومختبر الجودة في الرياض، وتبين أن سبب النفوق يتمثل في وجود مادة دوائية في الأعلاف تسمى “السلينيومايسن”، مبيناً أن هذه المادة تسبب التسمم للإبل لحساسيتها المفرطة منها. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن نتائج التحليل أكدت خلو الإبل من أي أمراض وبائية، وخلو الأعلاف من متبقيات المبيدات الحشرية، كما بيّنت النتائج وجود تركيز طبيعي للسموم الفطرية، وفِي الحدود المسموح بها.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن عدد البلاغات التي تلقاها مركز البلاغات بلغ 13 بلاغاً من المدن والمحافظات المشار إليها؛ حيث سارعت الوزارة إلى الوقوف ميدانياً على القطعان المصابة وفحصها ومعالجة العديد من الحالات وإيقاف النفوق في بعض القطعان.
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