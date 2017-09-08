زار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد القنفذي أمس (الخميس)، الطفل الیتیم الذي تعرض للتعذيب بالضرب المبرح باستخدام أسلاك كهربائیة على يد أخواله مؤخراً، داخل مستشفى صبيا العام، متوعداً بتطبيق النظام بحق المعتدين عليه وحمايته منهم.
واطّلع مدير عام فرع الوزارة ونائب مدير وحدة الحماية الاجتماعية وفقاً لـ”سبق”، على تقرير مفصل من قبل المستشفى عن الحالة الصحية للطفل وتطور حالته، مشددين على اهتمام الجهات المعنية بحالته لمساعدته صحياً ونفسياً.
بدورها تفاعلت جمعية البر بالكدمي مع حالة الطفل وقدمت له جوالاً وأدوات مدرسية ولبقية أشقائه، إلى جانب مبلغ مالي وذلك لدعم أسرتهم والوقوف بجوارها.
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