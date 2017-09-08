تعرض لقاء الفريق الأول لكرة القدم لنادي أحد أمام نظيره الفتح في الدور الـ 16 لكأس ولي العهد بالمدينة المنورة إلى موقف غريب من نوعه عقب انقطاع الكهرباء عن ملعب المباراة من دقيقة إلى دقيقتين.
في المقابل لجأ الجمهور الحاضر في المباراة خلال انقطاع الكهرباء إلى التغني بإنجاز المنتخب الأول لكرة القدم التاريخي بعد الوصول إلى كأس العالم بروسيا 2018.
وعادت الكهرباء إلى ملعب مباراة أحد والفتح بعد تشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية، وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تعادل الفريقين سلبيا، قبل عودة التيار الكهربائي ونجاح الفتح في الفوز باللقاء بركلات الترجيح.
وفق “أخبار 24”.
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