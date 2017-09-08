استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف أمير الكويت خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الاثنين أن قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الـ4 المقاطعة لها، مشددا على أنه متفائل بحل أزمة قطر قريبا جدا، مبينا أن قسما كبيرا من المطالب سيُحل إلا كل ما يمس امور السيادة فهو غير مقبول، وأن البنود الـ13 ليست مقبولة جميعا.
وشدّد الشيخ صباح أن أهم ما حدث في الأزمة هو تجنب التصعيد العسكري، مؤكدا أنه ليس من مصلحة قطر أن تبقى خارج السرب، وأنه سيتم الضغط عليها لتعود إلى إخوانها الخليجيين.
وكشف في تصريحاته أنهم في الكويت أكثر من تعرض لحملات إعلامية مسيئة من قطر، قابلوها بالحوار والحل، منتقدا التغطية الإعلامية التي صاحبت الأزمة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال ترمب إن الأزمة بين دول الخليج وقطر يمكن حلها بكل بساطة، على حد قوله، مشيدا بدور الكويت كوسيط في الأزمة.
وأضاف أن البيت الأبيض سيلعب دورا في حل أزمة قطر إذا لم يتم حلها، مؤكدا أن الأزمة سببها دعم الإرهاب، وأنه في حال توقفه فإنه يشجع على حل الأمر، وإلا فإنه لن يدعمها في حال لم تتوقف قطر عن دعم الإرهاب.
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