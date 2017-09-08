دشن مساء أمس الأربعاء مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الطائف، الدكتور علي آل زايد، أول فعالية عروض مرئية عائلية بمسرح فندق “أو ألف”.
وشهد حفل التدشين مشاهدة عروض سينمائية وأفلام عالمية مترجمة مخصصة للأطفال بمسرح الفندق الواقع بمجمع “قلب الطائف” ببرج العبيكان.
ووفقا لمقطع من حفل التدشين، فإنه سيتم عرض الأفلام العالمية المترجمة للعَرَبِيّة، والمخصصة للعائلات والأطفال خلال الفترة المقبلة.
وفق “أخبار 24”.
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