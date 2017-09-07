أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدلم لقاء المعايدة الخاص بمنسوبيه ، بحضور رئيس مجلس الادارة الشيخ د.خالد بن عبدالرحمن العسكر ، والمدير التنفيذي للمكتب أ.فيصل بن محمد القعيضب ، وعدد من منسوبي المكتب والمتعاونين، وتم خلال اللقاء متابعة سير العمل وخطة العمل لعام 1439 هـ .
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مكتب الدعوة بالدلم يقيم لقاء المعايدة لمنسوبيه
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