تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات الدور 16 من بطولة كأس ولي العهد بالمباراة الافتتاحية بين فريقي أحد والفتح في المدينة المنورة.
ويحل الرائد ضيفا على الفيصلي، غدا الجمعة، فيما تقام يوم السبت مباراتان، الأولى بين الفيحاء والتعاون والثانية تجمع الشباب بالباطن، ويختتم هذا الدور منافساته يوم الاثنين المقبل بمباراتين، حيث يلعب القادسية مع الهلال والاتفاق مع الأهلي.
يشار إلى أن اتحاد كرة القدم جعل بطولة كأس ولي العهد تقتصر على فرق دوري جميل، فضلاً عن أن تكون بدايتها متقدمة نوعا ما، لينتهي الموسم مبكرا بسبب مونديال روسيا 2018. وفق “أخبار 24”.
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