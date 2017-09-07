تسبب قطيع إبل في اصطدام سيارة بأخرى على الطريق المقابل بعد محاولتها تفادي الإبل التي كانت تعبر أحد الطرق السريعة.
ويُظهر مقطع الفيديو القصير الذي تم تصويره صدفةً بواسطة سائق شاحنة ملابسات الحادث، حيث تظهر سيارة فجأةً على يسار الطريق وما لبثت أن انحرفت عنه بسبب محاولتها الابتعاد عن الإبل لتصطدم بسيارة أخرى كانت متوقفة بجانب الشاحنة لانتظار اكتمال عبور القطيع.
وتتسبب الإبل في العديد من الحوادث المروعة على الطرق السريعة بالمملكة، لصعوبة التحكم في سيرها من جهة ولزيادة معدل سرعة المركبات على الطرق من جهة أخرى.
وفق “أخبار 24”.
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