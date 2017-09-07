أشعل مقطع فيديو اليوم الخميس، لمشجعين يابانيين يستقلون حافلة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث باركوا فوز المنتخب السعودي على منتخب بلادهم بهدف مقابل لا شيء، ولكن على طريقتهم.
وظهر عشرات المشجعين اليابانيين داخل حافلة يصفقون ويهتفون “سعودي.. سعودي”، في حالة من التناغم والانتظام، الأمر الذي يعكس روحهم الرياضية العالية.
وشهد ملعب الجوهرة أول من أمس الثلاثاء تأهل المنتخب السعودي رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزه على المنتخب الياباني بهدف مقابل لا شيء.
وفق “أخبار 24”.
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