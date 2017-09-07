أكدت صحيفة “فاينانشل تايمز” البريطانية أن المملكة تعتزم إعادة صياغة برنامج التحول الوطني، والإعلان عن النسخة المعدلة من البرنامج في أكتوبر المقبل، والتي تتضمن عددا من التغييرات بإضافة ونقل بعض المبادرات.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثيقة التعديل، والمسماة “برنامج التحول الوطني 2″، وتضمنت تعديل بعض المبادرات المطروحة في النسخة الأساسية، وتمديد المدة الزمنية لإنجاز مبادرات أخرى.
وأوضحت أن الخط الزمني للبرنامج سيستمر إلى عام 2020، إلا أن الخطة ستتطلب تنفيذ أهداف لعامي 2025 و2030، مشيرة إلى أن عددا من المبادرات التي احتوتها الخطة الأولى للبرنامج، مثل الإسكان وإصلاح القطاع المالي نُقلت إلى برامج ومؤسسات أخرى لوضع جدول أعمال أكثر قابلية للتنفيذ.
وأوضحت أن المواد الأساسية للوثيقة الجديدة تتضمن خصخصة القطاعات الحكومية، واستحداث 1.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص، وخفض البطالة إلى 9% بحلول 2020.
وبيّنت أن برنامج التحول الوطني2 سيكون ضمن حزمة برامج يبلغ عددها 12 برنامجا تنطوي تحت مسمى “برامج تحقيق الرؤية”، مكلفة بتنفيذ رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
ونقلت الصحيفة عن مستشار حكومي قوله: “هنالك إدراك أن بعض هذه الأهداف كانت اندفاعية أكثر من اللازم وقد تلقي بظلالها على الاقتصاد”، فيما نقلت عن آخر قوله إن إعادة الصياغة كانت حتمية بسبب عبء البيروقراطية الحكومية غير القادرة على تحقيق الأهداف المتوقعة خلال 3 سنوات فقط.
وأوضحت أن الوثيقة الجديدة ستركز على الإصلاحات المتعلقة بالبيروقراطية الحكومية، مثل تحسين إنتاجية الموظفين الحكوميين وزيادة معيار الشفافية، وكذلك رفع مشاركة المرأة في قطاع العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج