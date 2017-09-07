أصدرت المديرية العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (الخميس)، بيانا توضيحيا حول حادثة اعتداء مواطن على طبيب بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مؤكدة إدانتها للواقعة.
وأوضحت أنه يوم الأحد الماضي، في تمام الساعة 10:00 مساء، حضر أحد مراجعي المستشفى لوجود زوجته المنوّمة، مشيرة إلى أن المراجع قام بالاعتداء على الدكتور الاستشاري نساء وولادة أثناء تأدية مهام عمله بالضرب والشتم ومطاردته في ممرات المستشفى وضربه بالعقال.
وأضافت أن المعتدي قام بترويع الآمنين من المرضى النساء بالقسم وتعطيل سير العمل، وكذلك قام بسب وشتم حارس الأمن بألفاظ نابية وعنصرية، مؤكدة أنه تم اتخاذ اللازم نظاما حيال ما قام به المراجع وتمت مخاطبة الجهات المختصة برفع دعوى قضائية ضده ومطالبته بالحق العام والخاص.وفق “أخبار 24”.
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