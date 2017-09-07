أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم (الخميس)، عن إقامة حفل يوم الأحد المقبل لتوقيع عقود رعاية للنادي الأهلي.
وأوضحت في بيان رسمي أن الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط العربية السعودية، سيوقعان عقد الرعاية في الحفل.
وأضافت أنه بدءا من توقيع العقد سيتواجد شعار الخطوط السعودية كراعٍ جديد، على أطقم الفريق الأول لكرة القدم بدءا من مواجهة الأهلي أمام بيروزي الإيراني في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن النادي الأهلي كان قد فسخ عقد رعاية مع الخطوط القطرية الجوية إثر اندلاع أزمة سياسية بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر واتهام الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
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