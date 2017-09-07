بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير الشرقية – يحفظه الله- بسرعة القبض على الشخص الذي قام بتعنيف ابنه في أحد المجمعات التجارية في محافظة الخبر وتطبيق النظام بحقه، وهي الحادثة التى جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أعلنت شرطة الشرقية القبض على معنف الطفل، والذي تبين أنه مقيم عربي في العقد الرابع من عمره، وتوقيفه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة وإشعار الجهات المعنية لدراسة حالة الطفل الاجتماعية واتخاذ ما يلزم.
ومن المتوقع أن يعاقب المتهم في الحادثة في حال إدانته بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين بمقتضى نص المادة (13) من النظام، دون الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو أحد الأنظمة المرعية، وذلك حسب المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير، الذي اردف: أما بالنسبة لعقوبة الإبعاد من المملكة، فهي من العقوبات التبعية المناط بتطبيقها من قبل وزارة الداخلية حتى ولو لم يتم إيقاعها من قبل المحكمة، فبموجب قرار وزير الداخلية يبعد كل وافد صدرت بشأنه عقوبة سجن نهائية بلغت ثلاثة أشهر أو أكثر، أما عن والدة الطفل المعنف فلا يمكن توجيه أي اتهام لها، لأنها لم ترتكب أي فعل مادي أساء للطفل المعنف.
وقالت شرطة المنطقة في بيان لها: انه بالإشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام احد الاشخاص بتعنيف ابنه بأحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر: تمكن المختصون بشرطة محافظة الخبر من الكشف عن هوية الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو والتوصل اليه وتوقيفه.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل أنه تم في العامين الأخيرين تسجيل 6 حالات وفيات أطفال بسبب تعنيف الآباء.
وأوضح المحامي المطير: ان نظام الحماية من الإيذاء هو النظام المعني بحماية الطفل من التعنيف الواقع عليه من احد الوالدين أو أي شخص اخر تربطه به علاقة اجتماعية أو أي سلطة أو مسؤولية (المعلم مثلا)، وبتطبيق ذلك على مشهد الطفل المعنف المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواقعة التي حدثت في أحد المجمعات التجارية مؤخرا، فانه يحق لاي شخص التبليغ عن الوالد الذي عنف ابنه لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الشرطة، وإذا رأت الوزارة أو الشرطة ان واقعة الإيذاء تشكل جريمة يحال الأمر الى الجهة المختصة نظاما (النيابة العامة) لاعتبارها صاحبة الحق في التحقيق وتولي مباشرة الحق العام وتحريك دعوى أمام المحكمة الجزائية، وأضاف: في حال ثبتت واقعة الإيذاء فان الوالد أو المعتدي يكون قد خالف نص المادة الاولى من النظام، بسبب إساءته للمعاملة الجسدية للمعتدى عليه (ابنه)، ويعاقب بمقتضى نص المادة (13). حسب “اليوم”.
إطلاق وسم #أحمدبنفهدينتصرلطفل
تفاعل مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي مع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، بسرعة إلقاء القبض على الرجل المعنف لابنه بأحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر.
وقد أطلق المغردون هاشتاق #احمدبنفهدينتصرلطفل بعد التوجيه الذي اصدره بالقبض على معنف الطفل، ويأتي التوجيه في ظل حرص القيادة الحكيمة على محاربة العنف بكافة اشكاله.
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