أوضح مصدر مطلع أن عقد الهولندي مارفيك مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، يتجدد تلقائيا حتى نهاية مشاركة الأخضر في مونديال كأس العالم 2018، في روسيا دون إضافة مزايا مالية جديدة.
وبين المصدر أن العقد الذي صاغه عدنان المعيبد رئيس اللحنة المالية في اتحاد كرة القدم السابق ينص في بنوده على تجديد العقد في حال تأهل الأخضر إلى الملحق الآسيوي، وعدم ضمان التأهل بشكل مباشر، إضافة إلى بند آخر في حال تأهله إلى المونديال، فإن العقد سيمدد تلقائيا حتى آخر مباراة للأخضر في المحفل العالمي.
وأشار إلى أن العقد نص على حصول مارفيك على مكافأة مالية تبلغ 500 ألف دولار، حال تأهل الأخضر إلى المونديال دون حصوله على زيادة مالية في عقده الجديد، الذي يبلغ 2.4 مليون ريال سنويا.
وبين المصدر ذاته أن مجموع ما يتقاضاه الجهاز الفني للأخضر، ويبلغ عدده سبعة أعضاء، إضافة إلى نصيب مارفيك المقدر بأربعة ملايين دولار.
وبحسب العقد فإن الشرط الجزائي لإلغاء العقد بين الطرفين يزداد بشكل تدريجي في حال قرب أي مناسبة رياضية يشارك فيها الأخضر، حتى يصل إلى مبالغ مالية عالية جدا.
وذكر المصدر أن مارفيك لديه شروط ومتطلبات تنظيمية، يأمل تنفيذها خلال فترة الإعداد لكأس العالم، متعلقة بالمعسكرات، وجدولة المسابقات في البطولات المحلية، وكذلك توفير أجواء صحية، مشترطا تطبيقها من أجل استمراره في موقعه، وقال “مارفيك لديه بعض الملاحظات على عمل المنظومة الرياضية، حيث يرى أنها تؤثر في الأخضر يجب معالجتها”، مشيرا إلى أن مارفيك لن يناقش النواحي المالية في عقده، كونها محددة مسبقا. وفق لـ “الاقتصادية”.
وفي سياق متصل، أسر مارفيك، الذي يبلغ من العمر 65 عاما لمقربين له، أن الأخضر السعودي سيكون آخر محطة تدريبية له قبل أن يعلن اعتزاله.
وكان مارفيك قد نجح في قيادة الأخضر إلى نهائيات روسيا 2018، عقب فوزه على اليابان أمس الأول 0/1، بعد غيابه عن النسختين الماضيتين، بعد أن جمع 19 نقطة محتلا بها المركز الثاني في مجموعته التي ضمت أيضا أستراليا، العراق، الإمارات، وتايلاند.
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