استطاع المنتخب السعودي بقيادة الهولندي مارفيك تطبيق الكرة الشاملة خلال مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم، وتمكن من تسجيل 45 هدفا خلال 18 مباراة بمعدل 2.5 هدف للمباراة، تناوب على تسجيلها 11 لاعبا، حيث سجل المهاجمون 18 هدفا، فيما كان نصيب الأسد للاعبي الوسط بـ 23 هدفا، فيما كان عمر هوساوي المدافع الوحيد الذي تمكن من التسجيل بهدف واحد، ووضعت هذه الغلة الجيدة من الأهداف المنتخب السعودي متساويا مع نظيره الأسترالي في صدارة المنتخبات العالمية في تسجيل الأهداف خلال هذه النسخة من تصفيات مونديال روسيا 2018.
توزعت الأهداف على مرحلتين من التصفيات، ففي المرحلة الأولى تمكن الأخضر من تسجيل 28 هدفا، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط، وفي المرحلة النهائية أحرز لاعبو المنتخب 17 هدفا، وولجت مرماهم 10 أهداف. وفق “مكة”.
واستطاع نجم الهجوم السعودي محمد السهلاوي، مناصفة مع النجم الإماراتي أحمد خليل، التربع على صدارة هدافي تصفيات كأس العالم على مستوى آسيا برصيد 16 هدفا.
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